Le 17 avril, peu avant 15h (16h, heure belge), les yeux d'une nation seront tournés vers le château de Windsor. L'Opération Forth Bridge lancée et une semaine de deuil prononcée, Elizabeth II a activé différents leviers pour préparer les funérailles désirées par son époux, le prince Philip, décédé le 9 avril à 99 ans. Fidèle à lui-même et aux valeurs qu'il a défendues durant sept décennies, le duc d'Édimbourg avait convenu d'une cérémonie sans grandiloquence, privée, mais télévisée, à la chapelle St George. Sa spécificité ? Un (très) fort accent militaire, fil conducteur d'une vie au service de la Couronne qui aura duré près d'un siècle.

Un enterrement à Frogmore plutôt qu'à St George

Comme le rapporte la BBC, le cercueil de l'ancien prince de Grèce et de Danemark sera enveloppé de son stantard, un drapeau personnalisé qui symbolise ses origines, ses titres, mais aussi la famille Mountbatten. En plus d'une couronne de fleurs, on y trouvera la casquette de la Marine de celui qui en fut nommé Lord High Admiral à l'occasion de ses 90 ans et son épée de la Royal Navy.

Dès 14h40, des porteurs de la Queen's Company, membres du 1st Battalion Grenadier Guards, seront chargés de transporter le cercueil dans un Land Rover Defender spécialement conçu par Philip pour ses obsèques. La procession entamée, les membres de la famille royale, dont les princes Charles, William et Harry, suivront le cortège à pied, pendant qu'Elizabeth II se rendra à la chapelle séparément.

Les cloches de la Curfew Tower, à l'ouest du château, retentiront ainsi qu'un coup de canon de la King's Troop Royal Horse Artillery. À 15h pile, une minute de silence sera respectée. Pandémie oblige, une trentaine de convives seulement sont attendus le jour J. On notera que le prince Philip ne sera pas enterré à la chapelle St George, mais dans les jardins de Frogmore, selon son souhait.