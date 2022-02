Co-animatrice du talk-show "The View", l'actrice avait déclaré sur le plateau de l'émission, le 31 janvier dernier, que les atrocités commises durant la Seconde guerre mondiale étaient dues ”à l’inhumanité de l’homme envers l’homme” plutôt qu’à du racisme. Cette dernière s'exprimait à propos de la décision d’un conseil d’une école du Tennessee de bannir la bande dessinée Maus, d'Art Spiegelman. L'ouvrage raconte l'histoire du père de l’auteur, rescapé des camps de concentration, où les juifs sont représentés par des souris et les nazis par des chats.

“Soyons honnêtes, l’Holocauste n’est pas lié à une question de race, ce n’est pas ça. Il s’agit de l’inhumanité de l’homme envers l’homme, voilà de quoi il s’agit. Ce sont deux groupes de blancs. Peu importe que vous soyez noir ou blanc, juif ... tout le monde se bouffe les uns les autres”, avait commenté Whoopi Goldberg en direct.

Les propos ont suscité un tollé et l'actrice s'est ensuite excusée sur les réseaux sociaux. "J’aurais dû dire que c’était lié aux deux”, a-t-elle corrigé. "Comme l’a déclaré Jonathan Greenblatt, de la Ligue anti-diffamation, ‘l’Holocauste est l’anéantissement systémique par les nazis du peuple juif, qu’ils considéraient comme une race inférieure’. Je me suis trompée”″, a-t-elle reconnu. “Le peuple juif du monde entier a toujours eu mon soutien et cela ne changera jamais. Je suis désolée pour la peine de j'ai causé", a-t-elle écrit dans un message posté sur Twitter.

Malgré ses excuses, la présidente d'ABC a décidé de la suspendre de l'antenne. "Whoopi Goldberg a été suspendue pendant deux semaines pour ses commentaires erronés et blessants. Bien que Whoopi se soit excusée, je lui ai demandé de prendre le temps de réfléchir à l'impact de ses commentaires", a déclaré Kim Godwin.

Des sources au sein d'ABC News ont déclaré au Daily Beast que les co-animateurs de Whoopi Goldberg, Sunny Hostin, Joy Behar et Ana Navarro, sont scandalisés par cette suspension.