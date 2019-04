Un gros coup de gueule.





La coupe est pleine. Alors qu'au sein de la famille Hallyday, les clans n'en finissent plus de se déchirer à cause de la succession du rockeur, Laura Smet a poussé un énorme coup de gueule sur les réseaux sociaux. Et Laeticia Hallyday, qui se ressource au Vietnam avec ses filles depuis la fin de l'année 2018, semble être la source de son "immense colère".

"Tout n'est que manipulation"

"Ma colère est immense. Les jeux répétés et pervers qui durent depuis plus d’un an me donnent envie de hurler de vérité. Je continuerai à me battre pour mon père et mes futurs enfants. Trop de mensonges. Trop de douleurs. Tout n’est que manipulation", assure la fille du Taulier sur Instagram ce 24 avril. "Je promets de me battre pour toi, je t’aime", lui adresse-t-elle tendrement.