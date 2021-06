"Toutes les femmes désirent un macho/Elles ont beau dire elles rêvent d’un macho", chante ainsi en refrain l’humoriste, affublé d’un costume disco des années 70/80, dans son clip Super Macho -réalisé par Cyprien Delire- qui sort ce mercredi. "Poils sur le torse, il nous a toutes mises dans sa poche/Toutes sous son charme, pas de doutes c’est moi le boss.”

Depuis ses capsules avec les Diables rouges (celle avec Lukaku ou Roméo Elvis en tête), “le rappeur qui est en moi a refait surface” nous assure Pablo Andres qui était chanteur avant d’être humoriste. Le désormais célèbre agent Verhaegen s’était en effet d’abord fait connaître sur la scène hip-hop belge (Dour, Francofolies de Spa, Couleur café, etc.) sous le nom de Pablo Andres et les funky muchachos. Quelques clips plus tard, il sortait l’album Niño del Sol aux influences latines réalisé par Sir Samuel et DJ Fun (membres du Saïan Supa Crew) qui sera récompensé par une Octave de la musique urbaine.

“En ce moment, je fais des choses par instinct et envie, nous confie-t-il.