Travis Barker, le batteur du groupe Blink-182, est remonté à bord d’un avion pour accompagner sa compagne actuelle, Kourtney Kardashian. Un acte fort puisqu’il n’avait pas pris l’avion depuis 13 ans. Il avait survécu à un crash mortel qui lui a laissé des brûlures au troisième degré sur 65% de son corps.

En 2008, Travis Barker et le DJ américain DJ AM ont été grièvement blessés dans un accident d’avion en Caroline de Sud qui a fait quatre morts. Les six personnes étaient à bord d’un Learjet 60 qui s’est écrasé après avoir décollé de Columbia. L’avion avait terminé sa course sur une autoroute après avoir pris feu.

Selon TMZ, c’est le visage livide que Travis Barker est arrivé sur le tarmac de Camarillo en Californie, une heure après tous les autres passagers. Tous ont attendu qu'il se sente prêt à s’installer à bord du jet privé. Un moment difficile pour Travis qui garde encore des séquelles de l’accident, tant sur le plan mental que physique.

Des années avant son accident d'avion, Travis avait confié à de multiplies reprises être terrifié à l'idée de revoler un jour. Après avoir juré ne plus jamais prendre l'avion, il a récemment assoupli sa position et a déclaré qu'il pourrait réessayer... par amour pour Kourtney Kardashian.