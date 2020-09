C’est le week-end dernier qu’a eu lieu le baptême du prince Charles de Luxembourg, premier enfant du grand-duc héritier Guillaume et de la grande-duchesse héritière Stéphanie. La cérémonie qui a été annoncée officiellement quelques heures plus tôt, s’est déroulée en l’Abbaye de Clervaux en présence de la famille proche.

Le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Teresa dont Charles et le 5e petit-enfant, étaient bien entendu présents de même que les frères du grand-duc héritier : Félix avec son épouse Claire et leurs enfants Amalia et Liam, Louis (parrain du bébé) et Sébastien avec le pied dans le plâtre. Manquait la princesse Alexandra.

La grande-duchesse héritière Stéphanie appartient à la noblesse belge. Elle est le 8e et dernier enfant du comte Philippe de Lannoy (1922-2019) et d’Alix della Faille de Leverghem (1941-2012) qu’elle avait eu la douleur de perdre quelques semaines avant son mariage en octobre 2012. Ses sept frères et sœurs avec leurs familles avaient fait le déplacement jusqu’à Clervaux. Sa sœur la comtesse Gaelle de Lannoy a été choisie pour être la marraine de Charles.

La naissance le 10 mai dernier de Charles, Jean, Philippe, Joseph, Marie, Guillaume a vraiment été un grand bonheur pour le couple princier marié alors depuis 7 ans et demi. L’attente fut longue, aussi lorsque la Cour annonça en décembre 2019 ce futur carnet rose les marques de sympathie furent innombrables.

Très éveillé et sage pendant la messe qui fut présidée par le Cardinal Jean-Claude Hollerich, archevêque de Luxembourg, le petit prince Charles a eu droit le lendemain à un cadeau du gouvernement.

Dans le parc Pescatore de Luxembourg, un arbre a été planté à l’occasion de sa naissance. Il se trouve à proximité d’un autre arbre planté en souvenir de son arrière-grand-père le grand-duc Jean. Guillaume et Stéphanie firent le déplacement avec leur fils pour dévoiler également la plaque commémorative.

Le 19 octobre prochain, Guillaume et Stéphanie de Luxembourg célébreront leurs noces de coquelicot, à savoir huit ans de mariage. Un anniversaire qui ne sera assurément pas comme les autres.