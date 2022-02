S’il se fait bien remarquer sur le petit écran ces dernières années, côté vie privée, Camille Combal joue plutôt la carte de la discrétion. Marié à Marie Treille Stefani, chroniqueuse de Bel&Bien sur France 2, depuis trois ans, l’animateur n’a jusqu’ici partagé que quelques clichés en compagnie de son épouse. Et ceux-là restent toujours subjectifs. Tantôt avec un masque, tantôt avec une photo du visage de Camille Combal collée à sa tête par montage, la jeune femme n’est jamais officiellement présentée. Il faudra attendre des vacances en famille dans le village natal de l’animateur pour voir un cliché complet de lui aux côtés de sa moitié.

Il y a quelques jours, le présentateur de Mask Singer et Danse avec les stars s’en est toutefois allé à de rares confidences concernant son couple. “Elle est journaliste et fait de la télé mais on n’a pas envie de s’étaler sur notre vie privée. Elle ne tient pas à être réduite à ‘la femme de’, je pense…”, confie-t-il à Télé Magazine avant d’ajouter qu’ils ont une “vie très simple” loin des projecteurs. “Je me fais engueuler si je ne passe pas l’éponge sur la table ou si je ne descends pas les poubelles.”

L’année 2022 sera synonyme de beaux projets télévisuels pour l’ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste (“Avec mon équipe, on a plein de nouveaux défis à relever et on va le faire à fond”, nous dit-il). Mais pas que. Camille Combal s’apprête également à devenir papa pour la première fois dans les prochains mois. Un sujet que ni lui, ni sa femme n’évoquent dans les médias. La jeune femme a toutefois fait apparaître son joli ventre rond dans une story Instagram de la journaliste Elsa Wolinski, présente sur le plateau de Bel&Bien. “Qu’est-ce que c’est que cette petite surprise ?”, demande cette dernière à Marie Treille Stefani, qui a répondu avec humour qu’elle avait “beaucoup mangé à Noël.”