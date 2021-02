Trois clichés en bikini, dont deux avec les mains sur ses bretelles, Jade Hallyday a quelque peu heurté la sensibilité de certains de ses fans.

Si ses amis et son compagnon la défendent ("je t'aime!"), d'autres se sont montrés scandalisés par l'attitude de l'adolescente de 16 ans. "Je ne sais pas si maman surveille, mais moi personnellement je ne laisserai pas ma fille si peu vêtue s'exposer sur les réseaux sociaux"; "Un peu jeune pour s'exposer... Pourquoi faire ça?" Ou encore: "Très vulgaire"; "Non mais sérieux ???",peut-on ainsi lire en commentaires sous sa publication Instagram. Ce n'était pourtant pas la première fois que la soeur de Joy postait ce genre de cliché depuis Saint Barthélemy. La fille de Laeticia, qui a bien grandi, étant souvent encore vue comme une enfant et non comme une ado, ce type de cliché fait jaser certains de ses followers, choqués par ce qu’ils jugent "inapproprié pour une jeune fille mineure".

Et à l'heure où des rumeurs de relations conflictuelles entre mère et fille affluent, la veuve du Taulier n'aurait apparemment pas droit au chapitre avec celle qui considère qu'elle n'a pas à se justifier sur ce genre de post.