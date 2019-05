Il y a 15 ans, trois mariages princiers et non des moindres se succédèrent en l’espace de trois semaines. Les mariages de trois princes héritiers. Le 14 mai 2004 à Copenhague, le prince héritier Frederik de Danemark épousait la juriste australienne Mary Donaldson, le 22 mai le prince des Asturies épousait à Madrid la journaliste Letizia Ortiz et le 27 mai à Amman le prince héritier Hamzah de Jordanie convolait avec sa cousine éloignée la princesse Noor de Jordanie.

(...)