En 1950, elle publiait le livre "The little princess" dans lequel elle racontait ses quinze années auprès des princesses Elizabeth et Margaret.

Parution en français du livre "La gouvernante royale" par Wendy Holden qui revient sur la vie de Marion Crawford, une jeune Ecossaise qui entra à l’âge de 24 ans au service du duc et de la duchesse d’York pour s’occuper de leurs filles Elizabeth et Margaret qui avaient 7 et 3 ans.

Issue d’un milieu modeste, Marion Crawford donnait des leçons de lecture aux enfants défavorisés de son quartier.

Engagée un été chez des aristocrates écossais, elle voit la maisonnée s’agiter à l’annonce de la visite d’une tante. Il s’agit en fait de la duchesse d’York. Celle-ci est impressionnée par Marion, lui demande de venir à Londres pour s’occuper de l’éducation à domicile de ses deux filles. Après quelques hésitations, Marion accepte se disant qu’elle pourra offrir aux princesses une éducation normale, en les connectant au maximum avec les réalités de terrain.