Le médium surnommé "la star des voyants et le voyant des stars" se confie à La DH et pronostique 2021.

Il n’y a pas de stars chez les voyants", assure Dominique Lehmann, le célèbre médium connu pour ses multiples apparitions télévisées (Que sont-ils devenus ? sur TF1 et les stars de la téléréalité, etc.). "On m’a un jour imposé ce slogan, sans me demander si cela me plaisait ou pas. Et c’est parti."

Par contre, vous avez quand même énormément de gens connus dans vos consultants…

"Oui, en effet. Être le voyant des stars, OK. Mais je ne suis pas la star des voyants. Il n’y a pas de stars chez les voyants. Les médiums d’ici, ils doivent se dire, pour qui il se prend Dominique Lehmann ?"

Qui sont ces stars justement ?