Donald Trump a un message pour le prince Harry et son épouse Meghan, qui viennent de s'installer en Californie: il ne veut pas que les Etats-Unis payent pour leur protection. "Je suis un grand ami et un grand admirateur de la reine et du Royaume-Uni", a tweeté le locataire de la Maison Blanche deux heures avant son point de presse quotidien sur le coronavirus.

Evoquant la décision de Harry et Meghan de renoncer à s'installer de manière permanente au Canada et de déménager en Californie, il a ajouté: "Les Etats-Unis ne paieront pas pour leur protection". "Ils doivent payer!", a-t-il conclu, sans donner les raisons de cet emportement soudain.

Le couple a, selon le tabloïd The Sun, pris un jet privé pour Los Angeles la semaine dernière, au moment où le Canada et les Etats-Unis s'apprêtaient à fermer leur frontière pour lutter contre la propagation du Covid-19. Meghan, ancienne actrice américaine, compte de nombreux amis en Californie, où vit aussi sa mère Doria.

Buckingham Palace n'a pas souhaité commenter les informations du Sun.