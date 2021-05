Elle était à son apogée, il crevait l'écran dans une pub Levi's devenue culte. Au milieu des années 80, Nick Kamen devient non pas l'ami, mais le protégé de Madonna. La relation entre la chanteuse pop et le mannequin sera cristallisée par "Each Time You Break My Heart" (1986), chanson écrite par l'Américaine pour le brun ténébreux né dans le comté d'Essex, en Angleterre. C'est donc avec beaucoup d'émotion que Madonna a appris son décès à l'âge de 59 ans le 5 mai.

"Ça me brise le cœur de savoir que tu es parti. Tu as toujours été une personne si douce et gentille. Tu as trop souffert... J’espère que tu es plus heureux là où tu es", a-t-elle écrit sur son compte Instagram, partageant une photo du duo complice à leur rencontre. Selon la presse britannique, Nick Kamen se battait contre un cancer de la moelle épinière depuis quatre ans.