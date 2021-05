Pour les 20 ans du Loft, Cyril Hanouna a voulu rassembler les figures phares de la téléréalité. A commencer par Jean-Edouard, le lofteur qui avait partagé le moment culte dans la piscine du Loft en 2001 avec Loana. Ce dernier ne s’est donc pas montré très tendre envers la femme de 43 ans. “Je vois Loana à travers divers articles que j’ai vus dans la presse, sur Instagram, à travers les malheurs qui lui arrivent, a-t-il balancé, avec franchise, face à Loana sur le plateau de TPMP. Je trouve ton parcours malheureux, pourtant, tu avais tracé un chemin prometteur. Je vais appeler ça une descente aux enfers."

Selon lui, la starlette est en recherche permanente d’attention. “Ce n’est pas du tout une attaque personnelle, mais le sentiment que j’ai et que beaucoup de gens ont, c’est que si elle va faire une tentative de suicide, elle va vouloir venir en parler. Si Loana fait une overdose, elle va vouloir venir en parler”, a-t-il ajouté en l'illustrant par sa prise de bec avec son ancienne agente Sylvie Ortega. "C’était un grand moment de télévision mais c’était ultra pathétique, c’était un sketch."

"Loana devrait se faire discrète et débuter une cure"

Très cash face à Loana (mais ovationné par les internautes), Jean-Edouard Lipa pense qu'elle devrait “se faire discrète et débuter une cure”. “Si j’ai bien compris, il y a des problèmes de dépendance. Ce n’est pas en venant sur un plateau télé tous les mois que ça va aller mieux... J’ai déjà aidé des personnes atteintes de dépendance, je sais à quel point c’est difficile. Pour un rétablissement à long terme, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux”. Des propos très durs que la principale intéressée n'a pas du tout appréciée. Elle l’a remercié pour sa “bienveillance”, tout en précisant que sa présence sur les plateaux de télé était une forme “d’exutoire” pour elle. "Je pense qu'il a tort, je fais mon parcours, ma vie, ça ne gêne personne que je vienne parler des sujets que j'ai envie. C'est aussi retrouver une famille de venir ici. Ca fait 20 ans que je suis dans le milieu de la télé. J'aime venir faire un petit coucou, un petit bisou. Mais je ne viens pas non plus tous les mois..."

"J'ai envie de mariage, j'ai envie de bébé…"

"Ca me fait plaisir de la revoir" a toutefois déclaré Jean-Edouard, heureux de se revoir néanmoins. "Ca fait du bien" dixit Loana. Car on a vécu une histoire et un événement ensemble. Le changement de notre vie on l'a vécu tous les deux". "J'ai envie d'aller mieux, poursuit la gagnante du Loft. J'ai envie de faire du sport, j'ai envie de mincir, j'ai envie de redevenir celle que j'étais, et je pense que déjà j'ai bien commencé. Depuis ces cinq jours de coma, j'ai envie d'une vie saine, j'ai envie de projets, j'ai envie d'avenir, j'ai envie de mariage, j'ai envie de bébé… J'ai envie de plein de choses."

"Je la vois couler"

Quant à Steevy, son ancien camarade du Loft, il a été particulièrement ému de retrouver Loana car il avait tenté à plusieurs reprises de lui tendre la main. "J'ai toujours été bienveillant envers elle." Mais l’ex-star de téléréalité a toujours refusé son aide. “Ça m’a tellement blessé…, confie-t-il, les larmes aux yeux et la voix tremblante. Quand j’ai vu tes mésaventures, je me suis dit: ‘C’est dingue, je la vois couler et je ne peux rien faire.’ Tu sais que tu es la bienvenue au Mans." Loana lui a alors juré que “d’ici la fin de l’année”, elle passera un moment en sa compagnie. Et Eryl Prayer, grand soutien de Loana présent aussi sur le plateau de TPMP a confirmé. “Je lui rappellerai.".

"Je me suis vue mourir"

"Après l'accouchement de ma fille, le Covid a été le moment le plus dur et le plus pénible de ma vie", a déclaré Loana sur le plateau de Cyril Hanouna. Pour rappel, Loana a été hospitalisée et a même passé conq jours dans le coma des suites de sa contamination au coronavirus. "Je me suis vue mourir mais je m'en suis sortie". Et depuis qu'elle s'est réveillée, Loana a assuré vouloir changer de vie. "Je suis conquérante maintenant, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai plein de projets, j'ai soif de vie. Je me prenais trop en pitié, je pensais trop au passé, et je faisais pas attention au présent et au futur".

"J'avais perdu 22 kilos avec le Covid"

“J’avais déjà eu le Covid au mois de décembre mais j’avais réussi à lutter avec des Doliprane, ce genre de choses… a encore révélé Loana. C’était un petit Covid. Mais j’avais perdu le goût, l’odorat et j’avais eu de la fièvre. J’avais perdu 22 kilos quand même hein. Je suis passée de 80 à 60. Donc je pensais ne plus l’avoir." Sauf que “pendant une semaine”, Loana a eu 41 degrés de fièvre, et a perdu six kilos lors de cette rechute de la Covid-19 ("Plus de goût, pareil”) où elle avait été retrouvée inconsciente dans l’appartement Airbnb qu’elle louait à Paris il y a quelques semaines. Son meilleur ami Eryl Prayer a même expliqué qu'elle a dû être suivie par un kinésithérapeute pour lui “réapprendre à marcher” suite à son coma. “Je perdais l’équilibre, a confirmé Loana. j’ai eu une diététicienne qui m’a incorporé du liquide pendant cinq jours…”