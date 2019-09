Depuis quelques semaines, la Première Dame est victime de propos injurieux de la part du Président brésilien, Jair Bolsonaro.

Si les Brésiliens avaient déjà exprimé leur sympathie pour Brigitte Macron et s'étaient excusés du comportement de leur Président avec le #DesculpaBrigitte, deux artistes ont également tenu à apporter leur soutien à la compagne du Président français. Ceux-ci ont déployé une banderole, sur le Pont des Barris à Périgueux en France, avec l'inscription "tu es belle Brigitte !"

Leur but était de "répondre à la connerie du président brésilien". Les deux artistes ont expliqué leur démarche à France Bleu Périgord. "On cherche à dé-normaliser le machisme et les travers de la société en général, le pont est fait pour réunir les gens, notre message a la même vocation", avant de poursuivre : "Bolsonaro, c’est l’archétype du macho autoritaire."