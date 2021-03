"Chère Grand-mère Diana, je pense à toi pour la fête des Mères. Je t'aime fort et tu manques à papa", a écrit fille de Kate Middeton sur du papier rose décoré avec des papillons et des fleurs. "Chère Grand-mère Diana, joyeuse fête des Mères. Je t'aime et je pense toujours à toi. Je t'envoie plein d'amour mamie", a écrit son frère George, 7 ans. Les deux adorables lettres ont été relayées sur le compte Instagram officiel du Duc et de la Duchesse le 15 mars. "Pour ceux qui vivent le deuil, aujourd'hui est une journée particulièrement difficile. Chaque année le jour de la fête des Mères, George, Charlotte et Louis font des cartes pour se souvenir de leur grand-mère, Diana, pour William. Quelle que soit votre situation, nous pensons à vous", a écrit le couple royal.