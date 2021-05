Dans celle-ci, on peut entendre le prince William dire à sa chère et tendre "fais attention à tout ce que tu dis, ils nous filment". Suite à quoi nombre de petites scénettes se succèdent afin de montrer le quotidien du couple. On les voit tantôt en déplacement officiel, tantôt au contact des citoyens ou, encore, accompagnés de personnalités publiques. À un moment toutefois, on peut entendre Kate "reprocher" à son mari de rouler ses r. "Tu n'es pas obligé de rouler tes r comme ça", dit-elle à son mari, manifestement surpris. "Ah non?", lui rétorque-t-il. "Non", affirme-t-elle. Une petite séquence qui a fait sourire les internautes.





Si la teneur exacte des prochaines vidéos du couple royal n'a pas encore été communiquée, on peut supposer, au vu du teasing, qu'il s'agira peut-être de capsules montrant les coulisses de leurs sorties officielles.





Cette initiative a, en tout cas, pour but de les rapprocher encore des citoyens. Un pari réussi puisqu'en quelques jours, la chaîne des Cambridge a déjà réuni plus de 300.000 fans. De quoi bientôt rattraper celle de la famille royale qui en possède 850.000.

Pour fêter le lancement de leur chaîne YouTube, Kate et William ont partagé mercredi une petite vidéo avec leurs fans.