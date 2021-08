La pression monte. Non, on ne vous parle pas de la sortie tant attendue de, le dernier album de Kanye West, mais du clash remarqué qui la précède. Douze ans après leurs premières étincelles, le rappeur de 43 ans et le Canadien s'écharpent à nouveau par réseaux sociaux interposés.

Tout a débuté dans le sillage de "Betrayal", morceau issu du nouveau disque de Trippie Redd où Drake s'en prend à l'ex de Kim Kardashian et à Pusha T. Un couplet piquant que "Ye" a mal digéré. “Je vis pour ça. Des pauvres types décérébrés comme toi qui essaient de me tester, j'en ai connu toute ma vie. Tu ne vas jamais t'en remettre. Je te le promets”, a partagé le rappeur dans une publication Instagram – elle a été supprimée depuis – illustrée par une photo de Joaquin Phoenix en Joker. Pas rassasié pour autant, Kanye a aussi pris le soin de dévoiler l'adresse exacte de la villa de Drake à Toronto pour le provoquer.

"Avant de le rencontrer, j'avais on ne peut plus de respect pour Kanye West. Je pourrais même aller jusqu'à dire qu'il est le musicien le plus influent que j'ai écouté dans ma vie", déclarait Drake en 2009, lançant ainsi les hostilités.