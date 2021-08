Twitter a décidé de bloquer le compte de Stéphane Pauwels. L'animateur sportif a été informé que son compte était définitivement fermé sans que la moindre raison lui ait été communiquée. Pour des raisons techniques, Stéphane Pauwels, dont le précèdent compte avait 83 000 followers, en avait dû ouvrir un nouveau, en juin dernier. Pour faire simple, le précédent avait été ouvert, il y a dix ans, au départ d'une autre adresse mail. Le nouveau compte l'a été avec son adresse actuelle.



De son point de vue, tout, donc, était régularisé. C'est ce qui suscite l'incompréhension de Stéphane Pauwels qui, s'il a quitté RTL Belgique, est redevenu très présent, sur TV5 et RTL France notamment où il participe au très suivi "On refait le match".



"Je parle de foot et rien d'autre, réagit Pauwels. Je donne des avis tranchés mais jamais vulgaires. Je ne parle que de foot et rien d'autre. De PSG, d'Anderlecht, de Martinez. Je fais les mêmes commentaires sur Facebook et Instagram et ça ne pose aucun problème. Sur Martinez, je dis qu'il prend 31 joueurs pour faire plaisir et qu'il est comme Kompany: surprotégé, malgré les échecs ? Juste un avis, pas de grossièreté, de haine ni d'insultes. Et alors, on ne peut donc plus rien dire ? Et la liberté d'opinion et d'expression ? Ou alors il y en a qui se plaignent chez Twitter juste pour me faire bloquer ? "