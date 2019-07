"Malheureusement, je reçois des menaces de mort assez régulièrement", a confié à Allociné Enrique Arce, l’interprète d’Arturo - le directeur de la Maison de la Monnaie qui demande à sa maîtresse Monica d’avorter tout en restant avec lui - dans la série Netflix dont la saison 3 a débuté vendredi dernier. "J’ai même eu quelques remarques hier quand je me promenais à Paris. Sur Variety - ou dans d’autres revues américaines - il y a toujours une liste des personnages les plus détestés au monde. Je crois que le premier est un personnage de Game of Thrones , juste après il y a Oscar Jaenada, le père de Luis Miguel puis Arturito. Mais vous savez quoi ? Je ne le déteste pas, il me fait rire."