Brahim Bouhlel, qui joue un proche d'Apash dans la série à succès "Validé", a été placé en garde à vue au Maroc. La cause ? Une vidéo "parodique" où le jeune acteur se met en scène en compagnie de 2 autres jeunes hommes.



Dans cette vidéo Brahim Bouhlel lance notamment: "La dernière personne qui m’a mal parlé au Maroc, j’ai sorti une liasse et je l’ai baffé en dirhams." Ensuite, il va se la jouer voix off, en filmant ses 2 camarades: "Ce que j’aime bien, ici, c’est toutes les p*** que je paie 100 dirhams."; Il filme ensuite des enfants en les insultant: "Salut bande de fils de p****."

Une vidéo qui a provoqué l'indignation au Maroc.

Dans une autre vidéo, l'acteur s'est excusé, assurant que cette vidéo devait être drôle mais il a avoué s'être "totalement planté".

L’association du Club des avocats au Maroc a porté plainte devant le Procureur du Roi. Suite à cela, une enquête a été ouverte pour "incitation à la haine et à la discrimination" ainsi que pour "diffamation". Et selon plusieurs médias locaux, Brahim Bouhlel et un de ses camarades ont été placés en garde à vue.