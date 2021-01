"Je suis prêtre anglican" était le secret caché par Laurent Lenne au cours de la saison 2 de Secret Story diffusée en 2008. Il est aujourd'hui employé comme conducteur de four dans un crématorium du Var et il y aurait largement dépassé ses fonctions initiales... L'ex-candidat de téléréalité se serait en effet présenté à plusieurs familles endeuillées comme "évêque président de l’Église apostolique et œcuménique de France", relate le Figaro. Il aurait ainsi célébré des obsèques en imitant les codes de l’Église catholique. Le diocèse de Fréjus-Toulon s'est aperçu de la "tromperie" et a vivement réagi par communiqué en dénonçant le fait que " S’il se dit évêque ou prêtre, il n’est pas membre du clergé de l’Église catholique romaine et n’est pas reconnu par cette dernière".

Le président du crématorium s'est défendu au Figaro en avançant le manque de bénévoles disponibles pour s'occuper des cérémonies en cette période de crise sanitaire : "Lorsque notre employé a proposé de nous aider, expliquant qu'il était prêtre dans l'église œcuménique, on a accepté". L'évêché, elle, n'a pas apprécié ce geste et a tenu à mettre le holà. Elle a notamment souligné la différence entre l’Église catholique romaine et l’Église apostolique et œcuménique car "les célébrations ou sacrements qui pourraient être prononcés ne seraient pas considérés comme étant valides pour l’Église catholique".

Le "Père Laurent" a quant à lui présenté une lettre de démission, que son directeur a refusée, signale le quotidien français.