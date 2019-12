"J’ai réalisé un nouveau rêve" , raconte Yoann Fréget, vainqueur de la saison 2 de The Voice France, sur Instagram.

"Improbable pour certains peut-être. Mais que je visualisais dans le jardin secret de mon âme depuis des années !" Depuis quelques jours, celui qui se faisait nommer Yoann FreeJay aux USA chante dans le métro de Paris. "Je ne me le suis pas autorisé pendant des années , notamment par peur du regard des autres." Mais il a obtenu les autorisations pour y chanter. "Quelques mois avant de gagner The Voice devant plus de 10 millions de personnes sur TF1, j’avais obtenu mon accréditation de musicien du métro… Pris dans le tourbillon de l’émission, ainsi que dans la lutte médiatique qui s’ensuivit, je ne m’étais finalement jamais autorisé à vivre ce doux rêve."