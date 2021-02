Chroniqueur de TPMP et de l'émission "c'est que de la télé" entre 2016 et 2020, Damien Canivez avait marqué les téléspectateurs par ses interventions et certaines de ses anecdotes. Il occupait encore un poste de chroniqueur dans "C'est que de la télé" avant l'arrêt de l'émission à cause du Coronnavirus. Il avait expliqué sur Twitter avoir été infecté par le virus. S'il travaille actuellement au Figaro et pour TV Magazine, le journaliste média reste dans le coeur des fans de TPMP.

C'est son collègue Nicolas Vollaire, qui a divulgué l'information lors d'une interview sur TV Magazine: "On embrasse Damien qui est devenu papa et qui est chez lui en train de pouponner et d'essayer de dormir."