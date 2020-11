Être au service des plus grandes stars hollywoodiennes marque forcément à vie. Pour le meilleur ou pour le pire, les gardes du corps ont bien souvent une place privilégiée dans le quotidien des célébrités. Mark Billingham, aperçu dans la sérieet chargé de la sécurité de Brad Pitt et Angelina Jolie durant un an et demi, s'est laissé aller à quelques rares confidences sur le sujet. Un aperçu sur les angoisses que nourrissait alors le couple.

"Leur plus grosse peur était que leurs enfants puissent se faire kidnapper. Tout est une question d’argent", a glissé l'ancien agent de 53 ans à Woman's Day. "Angie et Brad étaient anxieux quant à ceux qui pouvaient s'approcher des enfants", a ajouté celui qui en a profité pour louer le "respect mutuel" qui était de mise durant leur collaboration. Alors que Brad Pitt est de nouveau célibataire suite à sa rupture avec le mannequin allemande Nicole Poturalski, l'ancien couple, miné par de vives tensions, cherche de nouveau un terrain d'entente. Leur souhait le plus cher ? Trouver un compromis idéal pour cette tribu qu'ils se sont évertués à protéger au maximum durant des années.