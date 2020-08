Un jour après le discours de Michelle Obama à la Convention nationale démocrate, qui a reçu des éloges retentissants de la part des médias, y compris de la part de nombreuses personnes sur Fox News, Tucker Carlson - animateur de Fox News - a comparé l'ancienne Première dame au fondateur de la Scientologie L. Ron Hubbard et a fortement insinué que les démocrates sont ses adeptes. "Vous pensez probablement toujours à la gauche comme étant laïque, mais plus maintenant. Ce sont de fervents fanatiques religieux", a déclaré Tucker Carlson, dans son émission.

"Michelle Obama est leur L. Ron Hubbard. Tout ce qu'elle fait est bon par définition. Elle est la plus belle, la plus intelligente, la plus sage. Si Michelle Obama jouait au golf, elle tirerait un 18 à chaque fois", a-t-il continué.

Pour Tucker Carlson, Michelle Obama veut attiser les tensions raciales. "Ils me détestent pour ma race, dit la femme dont le mari a été élu par ce même pays deux fois de suite, ce qui lui a permis d'acheter une villa de 11 millions de dollars sur Martha's Vineyard (...) Et d'ailleurs, si Michelle Obama déteste tant la politique, pourquoi fait-elle un discours politique dans une convention politique ?"

Le polémiste ne s'est ensuite pas arrêté là et a accusé la femme de Barack Obama de se victimiser dans ses discours. "Michelle Obama a prononcé un discours enregistré depuis sa propriété de 11 millions de dollars à Martha's Vineyard (...) il est juste de dire qu'elle s'est plutôt bien débrouillée. Mais ce qu'elle voulait que vous sachiez hier soir, c'est qu'elle est toujours une victime de quelque chose - elle et tous ceux qui lui ressemblent - alors taisez-vous et acceptez sa domination sur vous".

Plusieurs collègues de Carlson à Fox News, qui ont salué le discours d'Obama à la Convention nationale démocrate, n'ont pas participé à l'émission.

Plus tard dans son show, Carlson a changé de sujet et s'est attaqué à la chanteuse Cardi B et sa nouvelle chanson sur le plaisir féminin. "C'est de la merde", a déclaré Carlson, après avoir souligné à plusieurs reprises que les paroles de "WAP" étaient trop risquées pour la télévision. "Elle s'adresse aux jeunes filles américaines, peut-être vos filles, vos petites-filles et qu'est-ce que cela leur fait ? Pouvez-vous même imaginer ce que cela leur fait ? Les gens s'enrichissent en déversant cette merde sur le pays, et ils devraient avoir honte, mais ils n'ont pas honte d'eux. Joe Biden vient de faire une interview avec Cardi B."

"Cette chanson a été écrite par des gens riches et puissants dans le but de dégrader et de détruire notre culture", a déclaré Tucker Carlson, faisant écho à l'une de ses fréquentes interventions sur les élites libérales qui détruisent l'Amérique. "Et je n'aurais jamais pensé utiliser ce mot à la télévision parce que c'est un cliché des années 50, mais c'est de la saleté. C'est vraiment de la saleté."