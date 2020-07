Pour ses 80 ans, le batteur des Beatles organise un livestream avec du très beau monde.

S’il a été le moins médiatisé des Beatles, Ringo Starr était peut-être le plus farfelu. En témoigne sa prestation vocale sur "Yellow Submarine". Mais il savait aussi donner de la voix très sérieusement, comme sur l’indémodable "With a Little Help From My Friends". À l’exception de A Hard Day’s Night et Let It Be, chaque disque des Beatles a son moment Ringo Starr.

Autant le dire tout de suite, même s’il paraissait en retrait au regard de ses comparses Lennon, McCartney et Harrison, Ringo a le sens de la fête. Et il entend le montrer pour ses 80 ans, qu’il fêtera ce 7 juillet. Cela fait douze ans qu’il donne des concerts sur sa chaîne YouTube tous les étés, mais celui imaginé pour cet anniversaire dépasse largement l’imaginable. À l’affiche de ce livestream, comme on a pris l’habitude de les appeler depuis le confinement, il y aura Sheryl Crow, Joe Walsh, Ben Harper, Gary Clarck Jr. et surtout Mister Paul McCartney en personne ! À cela s’ajoutera la diffusion de documents live totalement inédits, nous apprend le NME. Et le tout se fera sous le drapeau de la solidarité puisque des dons pourront être faits en faveur de différentes associations dont le mouvement Black Lives Matter ou encore la David Lynch Foundation. "With a little help from my friends", disiez-vous ?