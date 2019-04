La scène se passe sur le balcon du palais Marselisborg, à Aarhus. Très en forme et tout en sourire, la reine Margrethe fête son 79e anniversaire et, pour l’occasion, elle n’hésite pas à pousser la chansonnette, devant une foule conquise et sous le regard admiratif de ses enfants et petits-enfants venus célébrer l’événement avec elle. À ses côtés, on souligne la présence du prince héritier, Frederik, de sa belle-fille, la princesse Mary, et de leurs quatre adorables enfants.

Une image qui met du baume au cœur des Danois, qui ont tenu à être là une nouvelle fois pour soutenir la reine qui a perdu son mari - depuis 50 ans - le prince Henrik, le 13 février 2018.

L’enthousiasme de Margrethe pour le chant était à ce point contagieux que même sa petite-fille de huit ans, la princesse Joséphine, n’a pu résister à l’envie d’imiter grand-maman et de lever le bras à son tour pour scander les paroles de la chanson.

L’autre petite-fille de la reine, la princesse Isabella, si elle se montrait moins convaincue par la musique, lui a offert un petit bouquet de fleurs rouges et blanches, représentant le drapeau du pays.

Toujours plutôt décontractés, y compris quand il s’agit d’apparaître lors d’événements officiels, les membres de la famille royale avaient opté pour des tenues simples mais élégantes. La reine portait un élégant tailleur gris, un chemisier bleu vif et un manteau de laine brun tandis que sa belle-fille, la princesse Mary, 47 ans, avait choisi une robe ceinturée de jade vert à motif blanc et un manteau vert.