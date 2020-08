Pour son quarante-cinquième anniversaire, ce 7 août, Charlize Theron a eu droit à une fête très particulière. "C’est mon premier anniversaire virtuel, écrit-elle sur Instagram. Je pense que ma maman s’est endormie au bout de cinq minutes. Merci à tous pour vos vœux d’anniversaire. 2020 a été une année assez rude, mais aujourd’hui c’était une journée brillante." Le tout accompagné d’une photo de la réunion par écrans interposés, dans laquelle elle dévoile - et c’est très rare - le visage de ses deux enfants, August, 5 ans, et Jackson, 8 ans. Un post liké plus de 270 000 fois ! Qui peut se vanter de recevoir autant de messages pour son anniversaire ?