En voyage en famille en Norvège, Albert de Monaco et son épouse Charlene en ont profité pour inaugurer un musée consacré aux campagnes scientifiques du prince Albert 1er au Spitzberg (île principale du Svalbard) en 1898, 1899, 1906 et 1907. Puis le couple princier a déjeuné chez le Roi Harald V et la Reine Sonja de Norvège. Le prince héritier Haakon et de son épouse Mette-Marit étaient également autour de la table à manger.

Ce voyage familial était suivi de près par la presse people qui a l'habitude de s'inviter dans le mariage du Prince Albert. Ces derniers mois, les rumeurs négatives avaient fusé tous azimut avec la convalescence prolongée de Charlene en Afrique du Sud, son pays natal, après une sérieuse infection de la sphère ORL.

Mais voilà. En Norvège, le couple a montré un tout autre visage que celui dépeint dans la presse. Albert de Monaco et Charlene se sont montrés très complices jusqu'à échanger un baiser aussi inattendu qu'inhabituel.