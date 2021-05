En décembre 2005 et devant plus de 8 millions de téléspectateurs, Magalie Vaé remportait la cinquième saison de la Star Academy. Contestée à l’époque (la production ne voyait pas en elle "la candidate idéale"), sa victoire était pourtant celle du public. Et la jeune femme de 34 ans est revenue sur son pactole d'un million.

"Je n’étais pas dans une famille hyper riche, on ne sait pas gérer ce genre de choses"

Dans les faits, la chanteuse n’a en fait perçu qu'environ 500 000€ du chèque, après déduction d’impôts. Pour Magalie, il s'agissait "d'un cadeau empoisonné", à 18 ans. "Je n’avais jamais travaillé et je n’étais pas dans une famille hyper riche. On ne sait pas gérer ce genre de choses, a-t-elle expliqué à Faustine Bollaert en précisant qu'avec ses gains, elle a également offert un voyage aux Antilles à sa sœur et un autre en Égypte à sa mère. Ce sont des petites sommes, mais ça va très vite. C’est un restau pour une bande de copains, on sort tous les soirs et c’est moi qui paye. C’est le taxi pour tout le monde. On ne réfléchit pas... J’ai fait profiter des gens qui sont arrivés autour de moi, que je croyais être mes super amis pour la vie".





Heureuse en couple et avec son poids

Maman d’une petite fille, l'interprète de "Je ne suis qu'une chanson" se dit toutefois épanouie en couple. "Il est là, on est ensemble. Sur Facebook, on ne met rien. Mais oui, je suis heureuse." Celle qui a longtemps subi des critiques sur son poids précise qu’elle va "très bien" désormais et espère surtout remonter sur scène pour chanter son nouveau single, Des pleurs, inspiré d’ailleurs d’une déception amoureuse. "C’était une période de ma vie où sentimentalement, ça n’allait pas fort. Et c’était une des premières chansons que j’ai écrite."

Bientôt au cinéma

Après avoir lancé une société dans l'événementiel, Magalie s’apprête à faire ses premiers pas au cinéma. Elle interprétera une mère alcoolique qui souhaite récupérer la garde de son fils dans le long-métrage “Ne m’oublie pas” de Mathieu Grillon. Magalie Vaé avait déjà joué dans la série “Dreams: 1 rêve, 2 vies” sur NRJ12 en 2014.