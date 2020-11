Avec le réalisateur qui lui a promis un biopic sur son "lion", Laeticia Hallyday semble folle amoureuse de Jalil Lespert, le nouvel homme de sa vie . La mère de Jade et Joy et le cinéaste de 44 ans ne se cachent d'ailleurs plus et se font de temps en temps des déclarations par réseau social interposé

Confinés comme toute la France, les deux tourtereaux se remémorent même parfois leur seule petite escapade, à Rome, d'il y a quelques semaines. Et à quelques jours du troisième anniversaire de la mort de Johnny Hallyday le 5 décembre prochain, Jalil Lespert a publié un moment très intime et privé de la veuve du Taulier. En effet, sur son compte Instagram, le réalisateur a partagé une photo de Laeticia Hallyday en train de prier dans une église du côté du Vatican en Italie. Avec, en commentaire, un petit coeur adressé à sa compagne. L'histoire ne raconte toutefois pas pour qui elle priait. Mais les fans du rocker, eux, ont leur petite idée sur la question. Le cinéaste a même retiré, entre temps, les commentaires sous la photo.