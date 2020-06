Le montant du cachet devrait être important.

Le journal Los Angeles Times a révélé que le duc et la duchesse de Sussex, qui sont désormais établis à Los Angeles avec leur fils Archie, avaient signé un contrat avec une agence de communication au sein de laquelle collaborent déjà de nombreuses personnalités dont Barack et Michelle Obama, Bill et Hillary Clinton.

Le prince Harry et son épouse devraient intervenir lors de colloques et conventions sur des thèmes tels que la santé mentale (le prince avait fondé avec son frère et sa belle-sœur le duc et la duchesse de Cambridge une fondation axée sur la santé mentale), l’environnement, les questions sociales dans le sens large du terme et l’égalité des genres.

Pas d’indications précises sur le montant de leurs futurs cachets mais l’ancien président américain Obama a perçu 400.000 € pour une intervention…