Un invité de prestige.

"Des poignées de main à un milliard". Tel est l'avenir promis au prince Harry selon Mark Borkowski, magnat britannique des relations publiques. Un avenir doré rendu possible par... Goldman Sachs. Selon le Mirror, le duc de Sussex serait actuellement dans les petits papiers de l'incontournable géant de la finance. Les discussions, qui seraient avancées, dateraient du mois de novembre.

Selon CNBC, ces "pourparlers" tourneraient autour d'un rôle d'orateur dans le cadre de "Talks at GS", une série d'interviews diffusées sur YouTube et Spotifty. Des personnalités comme David Beckham ou encore Gwyneth Paltrow se sont déjà prêtées au jeu, nous dit E! News. "Ils vont amasser des fortunes, que ce soit grâce à des conférences ou en tant qu'ambassadeurs", insiste de son côté Borkowski. De quoi devenir "indépendant financièrement" une bonne fois pour toutes ?