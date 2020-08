"On ne pouvait pas se regarder sans être attirés l’un par l’autre" , avait confié Yves à Purepeople à propos de leur coup de foudre. On ne restait jamais longtemps sans se voir et on passait beaucoup de temps ensemble. On s’est vus trente à quarante fois ces premiers mois. Et lorsque nous étions loin l’un de l’autre, on s’envoyait des messages toute la journée, toutes les nuits, jusque très tard." Mais la rupture, provoquée par une tierce personne, est arrivée ce lundi à la surprise générale. "Il y avait toujours un parasite dans les parages et ce, jusqu’au début de nos vacances où tout a basculé, indique-t-il. Même si nous habitions loin l’un de l’autre, la distance géographique n’est en rien la raison de notre séparation. C’est plutôt la perversité d’une personne qui a manœuvré et poussé Carinne à me manquer de respect."

