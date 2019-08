La princesse Christina des Pays-Bas qui s’est éteinte la semaine dernière à l’âge de 72 ans des suites d’un cancer des os, avait laissé des dispositions claires pour l’organisation de ses funérailles. Elles ont été suivies à la lettre par ses enfants et sa famille.

Le cercueil de la princesse a été placé dans une chapelle du Palais de Noordeinde entièrement décorée de tournesols, sa fleur favorite et de gerbes de fleurs blanches déposées par les membres de la famille royale.

Jeudi, c’est une famille comme toujours très unie, qui marchait derrière la dépouille de la princesse. La défunte avait demandé que l’assistance soit vêtue de couleurs lumineuses et porte une fleur à la boutonnière.

Derrière ses enfants Bernardo, Nicolas et Juliana Guillermo, on pouvait apercevoir ses sœurs les princesses Beatrix, Irene et Margriet puis ses neveux avec en tête le roi Willem Alexander et la reine Maxima. Tous avaient respecté le dress code.

La princesse a été incinérée conformément à ses volontés. Pendant cet ultime adieu ans l’intimité familiale, des lauréats d’un prix musical qu’elle parrainait ont interprété des morceaux de musique classique.

Un hommage en présence de ses amis sera prochainement organisé à Porto Ercole en Toscane où elle a vécu.