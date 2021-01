Trente années de règne, cela se fête. Mais ce 17 janvier 2021, c'est pour tous les Norvégiens que le roi Harald V et la reine Sonja ont eu une pensée particulièrement. Sur Instagram, le couple royal scandinave, qui a récemment reçu le vaccin contre la Covid-19, a distillé un bilan empli de fierté et d'espoir.

"Nous avons pu suivre la Norvège et le peuple norvégien à travers un développement passionnant. Nous revenons avec joie sur des centaines de voyages et de visites dans notre beau pays au cours de ces années", ont-ils déclaré dans des propos traduits par Paris Match. "Nous sommes profondément reconnaissants d'être toujours accueillis avec autant de chaleur et d'hospitalité lors de nos visites. (...) Nous faisons l'expérience d'un peuple qui, dans toute sa diversité, fait preuve de créativité, de courage et de persévérance. Qui voit les opportunités - et qui se soucie avant tout les uns des autres. Partout en Norvège, nous rencontrons des gens qui aiment profondément leur ville natale, la communauté locale et leurs semblables", ont-ils ajouté au sujet de leur patrie. Le Palais royal a accompagné la publication de quelques clichés où le couple s'affiche complice autour d'une carte du pays comme pour mieux souligner le propos.