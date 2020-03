Voici une proposition de nature à faire rêver les fans de Game of Thrones.

Emilia Clarke, alias la Khaleesi, a promis de tirer au sort douze donateurs de la Fondation SameYou qui fournit des lits aux hôpitaux débordés par l’épidémie de coronavirus. Les gagnants participeront à un dîner virtuel avec elle. "Nous cuisinerons et mangerons ensemble, écrit-elle. Et nous discuterons de plein de choses : l’isolement, la peur et de vidéos amusantes. Et du fait que je ne sais pas cuisiner. Cela va être fun." Une belle initiative.