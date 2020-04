Leur vie confinée Bien que légalement séparés depuis 20 ans, le confinement réussit plutôt bien à Demi Moore et Bruce Willis.

Le divorce n’a pas le même goût pour tout le monde. La preuve avec Demi Moore et Bruce Willis qui, bien qu’étant légalement séparés depuis l’an 2000, ont décidé de passer ensemble, avec leurs trois filles et leurs petits amis, le confinement imposé par la situation sanitaire. Non seulement, ils se retrouvent sous le même toit mais manifestement, ils s’amusent bien ensemble. Sur une photo postée sur le compte Instagram d’une des filles du couple, on peut voir Demi Moore et Bruce Willis poser dans de curieux pyjamas à rayures vertes et blanches qui, s’ils avaient été jaunes et noirs les auraient fait passer pour des Dalton. Même les chiens se sont mis à la mode du moment !

Et tout ce beau monde donne l’impression de très bien s’accommoder du confinement. Des publications les montrent faisant des pitreries, tandis que des vidéos sur le compte de l’actrice montrent la famille réunie pour chanter ou se remémorer des souvenirs en farfouillant dans les photos dont certaines sont gratinées.