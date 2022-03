Pour rappel, l’épouse d’Ashton Kutcher est d’origine ukrainienne. Le couple a aussi lancé une levée de fonds via la plateforme GoFundMe. L’objectif est de récolter 30 millions de dollars pour faire face à cette "attaque injuste contre l’humanité". "Je suis née à Tchernivtsi, en Ukraine, en 1983", explique-t-elle sur Instagram aux côtés de l’acteur qui dit aussi être fier d’être marié à une Ukrainienne. "Je suis arrivée en Amérique en 1991 et je me suis toujours considérée comme une Américaine. Une fière Américaine. J’aime tout ce que ce pays a fait pour moi et ma famille, mais aujourd’hui, je n’ai jamais été aussi fière d’être Ukrainienne."