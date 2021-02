Ces derniers temps, on ne compte plus les révélations ou accusations (Richard Berry, etc.) de viols. Ce samedi, au tour de Mathieu Johann de se confier à ses fans.

"Sur cette photo, j’ai 7 ans, écrit le chanteur aujourd'hui âgé de 40 ans. Est-ce que j’ai une tête à consentir à une relation sexuelle?” L'ancien élève de la Star Ac' poursuit: “C’est cette année-là qu’un homme est venu me voler mon enfance. Récemment, j’ai compris à quel point ces viols subis pendant quatre ans avaient abîmé ma vie au-delà de ce que je pensais. Il y a deux ans, j’ai compris que j’avais enfoui mon chagrin et ma colère pour protéger ma mère. Pour lui faire croire que j’allais bien et apaiser sa douleur.”

"Il est long le chemin de guérison"

Afin d'apaiser ses démons, Mathieu Johann a décider de tout balancer dans un témoignage bouleversant. “Je me suis décidé à aller à la rencontre de ce petit garçon de 7 ans. Je l’ai autorisé à pleurer, à parler, à dénouer. Et depuis, je libère un à un les traumatismes et les démons qui sont les miens. Et à 40 ans, enfin, j’ai l’impression de commencer à vivre. Il est long le chemin de la guérison, de la paix intérieure.”

"Besoin de tourner la page”

“Pour se faire, j’ai besoin de tourner une page avec tout ce que j’ai vécu jusqu’à ce jour, explique-t-il plus loin. J’ai bouclé la boucle avec mes camarades, j’ai touché le fond du panier de la tristesse et de ses excès." Mathieu Johann affirme alors que sa “nouvelle vie commence maintenant”. “Entouré de moins de gens, mais bien d’amis bienveillants, sans tambour ni trompette. Dans l’ombre uniquement je trouverai bien plus de soleil. Mes rencontres littéraires et humaines me remplissent d’amour. Ce que je donne me permet de recevoir beaucoup.”

Le chanteur, séparé de Clémence Castel en 2019 (la gagnante de Koh Lanta) après douze ans de relation, peut toutefois compter sur l’amour de ses proches. “Des gens qui m’élèvent et me permettent de pousser droit, enfin maintenant de vieillir droit.” Après avoir remercié "celles et ceux qui luttent à l’heure où on n’en a plus la force", Mathieu Johann conclut: “À tous, je vous souhaite la paix et l’amour. Prenez soin de vous.”