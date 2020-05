Dans une interview à Hollywood Raw, l’ancien garde du corps de Kanye West, Steve Stanulis, a qualifié la star du rap de personne "la plus exigeante, d’humeur la plus changeante et qui donne le moins de pourboires" de toutes celles pour qui il a travaillé. Il a révélé qu’il devait pousser sur les boutons d’ascenseur à la place de son patron, se tenir à 3 mètres de lui et, surtout, qu’il était impossible que les paparazzis ne soient pas prévenus de chacun des déplacements de Kanye West et de Kim Kardashian. Après ça, aucune chance qu’il bosse encore pour eux.

