Pour rappel, en annonçant leur retrait définitif de la famille royale britannique, Harry et Meghan ont tiré un trait sur le service de sécurité qui leur était octroyé jusque là. C'est aujourd'hui avec leur propre argent que le couple peut protéger son domicile de toute intrusion.

Même au bout du monde, Harry et Meghan Markle ne seront jamais tranquilles! Comme le révèle, un inconnu s'est introduit, à deux reprises en décembre dernier, dans la villa du duc et de la duchesse de Sussex située Montecito, en Californie. Intercepté par la police, le 24 décembre dernier, l'homme de 37 ans prénommé Nickolas B. a été pris la main dans le sac en récidivant deux jours plus tard. La police l'a donc arrêté et placé en garde à vue. Jusqu'ici, le motif de son intrusion au domicile américain du couple n'a pas été révélé.