Les comédies romantiques et les scénarios à l'eau de rose, Hugh Grant en a soupé. À 60 ans, le fringant Britannique se verrait bien bousculer les codes du genre. Et il s'attaquerait volontiers à(1999) aux côtés de sa co-star Julia Roberts.

"J’aimerais tourner la suite de l’une de mes comédies romantiques, afin de montrer ce qu’il se passe après le générique de ces films. Vraiment, afin de prouver qu’elles n’étaient toutes qu’un horrible mensonge, avec leur conclusion heureuse", a-t-il récemment glissé auprès de la chaîne HBO dans des propos traduits par Vanity Fair. Une manière de tordre le cou aux éternels happy ends, et, in fine, de bousculer sa carrière trop souvent résumée à ce type de rôles. "J’adorerais faire un film avec Julia et moi et le déchirant divorce qui suit, avec des avocats vraiment chers, des enfants impliqués, des océans de larmes. Psychologiquement marqués pour toujours. J’adorerais faire ce film", a-t-il ajouté au sujet de son scénario rêvé.