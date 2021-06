Habitué à vouloir faire le "Show" Nikola Lozina aura surpris pas mal de monde en publiant ce message venant de Zlatan Ibrahimovic qui s'est même dit touché par l'attention portée par la star de la télé-réalité au prénom Zlatan.

"Lozina, je voulais te féliciter pour la naissance de ton enfant, j’espère que tout s’est bien passé et que tout le monde est en bonne santé. En bonne santé et heureux. Merci beaucoup d'avoir appelé ton fils Zlatan. Merci, je prends ça comme un compliment et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous", peut-on entendre dire l'attaquant de l'AC Milan. Un message touchant venant de l'une des personnalités les plus rocambolesques du monde du football.

C'est grâce à l'ancien joueur d'Anderlecht, Alexis Saelemaekers, qui évolue désormais à l'AC Milan, que cette vidéo a pu être réalisée.