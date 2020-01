La sortie chahutée du président français et de la Première dame, ce samedi 18 janvier au théâtre des Bouffes du Nord, suscite encore de vives interrogations. Des questions auxquelles Taha Bouhafs a en partie répondu ce lundi 20 janvier au cours de l'émission. Le journaliste de "Là-bas si j'y suis" est revenu sur le tweet qu'il a envoyé ce fameux soir, signalant la présence du chef d'Etat au théâtre parisien et attirant dans l'heure quelque 200 manifestants.

L'homme, proche des gilets jaunes, a ainsi raconté comment ces personnes ont essayé de s'infiltrer dans les Bouffes du Nord. Mais s'il a assisté en partie à la scène, le journaliste a très vite été arrêté par les services assurant la sécurité du président et placé en garde à vue. Il a toutefois eu le temps de filmer le déroulement des événements, avant d'être embarqué. "Des images terribles", a-t-il admis à Quotidien. Une vidéo que le journaliste a déclaré craindre de voir disparaître. "Mon téléphone a été mis sous scellés, et dans ce téléphone, il y a la vidéo terrible où on voit un président de la République, ainsi que la première dame, prendre leurs jambes à leur cou", a expliqué le jeune homme.

Alors que les militants contre la réforme des retraites pénètraient dans la salle, Emmanuel et Brigitte Macron ont en effet été exfiltrés. "", a-t-il conclu.

Roselyne Bachelot, également présente ce soir-là, avait quant à elle déclaré que le président avait été "très calme". "Il est resté jusqu'au bout, avait-elle détaillé aux Grosses Têtes. La pièce s'est arrêtée un tout petit peu, les spectateurs sont restés imperturbables".