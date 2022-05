La fièvre monte doucement dans la perspective du Jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II qui sera célébré et fêté au cours de différentes manifestations populaires en juin prochain.

Parution de cet ouvrage "The Platinium Jubilee cookbook" par Ameer Kotecha. 70 recettes mettant en valeur des ingrédients de la cuisine britannique et servies dans les ambassades et les hauts-commissariats dans le monde.

Lord Palmerston, Premier Ministre au XIXème siècle avait un jour déclaré que "dîner est l’âme de la diplomatie". Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont préfacé l’ouvrage, ayant eux-mêmes goûté certains des plats présentés lors de leurs visites à l’étranger. Des recettes britanniques avec des influences locales.

On retrouve ainsi l’agneau à la cardamone du haut-commissariat à New Delhi, le poulet à la Wellington de l’ambassade à Lisbonne, le pudding au whisky de l’ambassade à Washington DC, le poisson au curry vert du haut-commissariat à Islamabad, la marmelade espagnole de l’ambassade à Madrid,…

L’auteur Ameer Kotecha s’est plongé dans les archives du ministère des Affaires étrangères pour dévoiler des anecdotes de dîners diplomatiques et révéler la portée de la puissance des choix culinaires comme outil diplomatique. Il est lui-même diplomate mais aussi écrivain culinaire et chef de restaurants éphémères comme de 2018 à 2020 à Pimlico à Londres.

Il a été en poste dans la capitale britannique, à New York, à Hong Kong et en Afrique de l’Ouest. Il a écrit des chroniques culinaires pour les célèbres magazines Harper’s Bazaar et Town&Country. Il a également pris part à l’organisation de la compétition du pudding du Jubilé de platine.

L’ouvrage qui ne paraît dans un premier temps qu’en anglais, est un mélange de recettes, d’histoire de la gastronomie, d’anecdotes avec de très belles illustrations. Les ventes du livre sont entièrement destinées à deux associations chères au cœur de la reine Elizabeth et du prince de Galles à savoir The Queen’s Commonwealth Trust et The Prince of Wales’s Charitable Fund.

>>> The Platinium Jubilee cookbook, Ameer Kotecha, Bloomsbury, 2022, 336 p.