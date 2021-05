La fille d’Alain Delon a créé la surprise mercredi en dévoilant s’être mariée. Elle l’a fait sur Instagram avec une photo de sa main et celle de son mari entrelacées et portant des alliances. Cela fait dix ans qu’Anouchka, 30 ans, partage la vie du comédien Julien Dereims avec qui elle a eu un bébé l’an dernier après en avoir perdu un deux ans plus tôt. Cette union vient donc sceller destin qui a commencé alors qu’ils fréquentaient tous deux le cours Florent.

Rosalie Van Breemen, la mère d’Anouchka a célébré l’événement d’un vibrant “Bim !!!” dans les commentaires du post.

Alain Delon sur le retour

Quant à Alain Delon, s'il n'a pas exprimé publiquement une réaction jusqu'à présent, il prépare son retour médiatique pour le mois prochain. Selon le JDD, il va accorder une grande interview à la télévision dasn laquelle il reviendra sur sa carrière, sur sa vie et sur sa santé. Est également annoncé un dernier projet pour le cinéma qui lui tiendrait à coeur.

De quoi rassurer ses fans dont les nerfs ont été mis à rude épreuve depuis des mois avec des nouvelles souvent alarmantes quant à son état de santé. Le producteur Cyril Viguier est à la manoeuvre de ce rendez-vous très attendu. Il est un des rares à avoir pu approcher Alain Delon depuis son AVC en 2019. "Alain se protège, il vit reclus. Il a bien supporté le confinement car il vivait déjà comme cela", avait-il expliqué il y a peu. Deopuis, il ne s'était exprimé qu'à deux reprises, lors de la disparition de gens dont il était proche: l'inspetceur Roger Borniche disparut en juin 2020, qu'il avait incarné à l'écran, et son ex-épouse Nathalie, la mère d'Anthony, décédée en janvier dernier.