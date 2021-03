Depuis un an, la crise sanitaire du Covid-19 a aggravé le seuil de pauvreté. C’est pourquoi, à l’heure du concert des Enfoirés diffusé ce vendredi 5 mars sur TF1, les Restos du rire belges tendent la main vers les personnes dans le besoin. Le but de l’action ? Un pin’s vendu (sous forme de masque, aux couleurs de la Belgique, pour 3 euros) signifie un repas offert et surtout un sourire ! Pour soutenir cette action, le chroniqueur du Grand Cactus sera le samedi 20 mars (dès 14 h 30) au Westland Shopping d’Anderlecht.