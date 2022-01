Le rappeur n'apprécie pas beaucoup les messages des personnes qui lui souhaitent une bonne année ou un joyeux Noël.

"S'il vous plaît avec les “bonne année”, “Nouvel An”, laissez-moi, vous savez bien que je n'ai jamais répondu à ça, et vous continuez à m'en envoyer jusqu'en janvier, février. En plus, les muslims, on a la même conviction, arrêtez avec cela. Ce sont des muslims qui m'envoient ça, la plupart du temps. Les frères, ne faites pas ça", a-t-il lâché dans des stories Instagram.

Avant de poursuivre: "Laissez, je souffre avec ça, ne faites pas ça, parce que c'est comme ça. C'est un pas de plus vers la mort. Donc ça ne fait pas partie de nos convictions. Venez, on se concentre sur nos trucs à nous. Ce n'est pas méchant. Mais restons forts sur nos valeurs".